El movimiento de piezas que alista Roberto Mosquera en Sporting Cristal

La suspensión del torneo no es un receso para Roberto Mosquera, el estratega rimense estudia, analiza y cranea la estrategia para levantar al equipo que aún no logra entender su filosofía pero que le urge conseguir resultados para no despedirse de forma prematura del Apertura.

El empate y posterior derrota en sus dos primeras presentaciones con Sporting Cristal, no dejan dormir al estratega celeste que por estos días anda pendiente de los movimientos, rutinas y dietas alimenticias de sus jugadores a través de la tecnología para no perder ritmo físico con la emergencia de encontrar los resultados.

En tal sentido la “Mosca” planea ensayar con un nuevo equipo al regreso del aislamiento social. Este nuevo once seguirá teniendo como premisa la vocación ofensiva pero respaldado por el sello de frescura que deben otorgarle los refuerzos de la temporada, llámese Ray Sandoval, Washington Corozo y Jhon Marchán.

La inclusión de Ray en el equipo titular es algo que se caía de maduro. Su habilidad, buena técnica y gol son determinantes para el equipo. Mientras que el requerimiento de los dos foráneos en el once responde a la necesidad de otorgarle al planteamiento un mayor volumen ofensivo de mitad de cancha hacia adelante. El nuevo SC debe asomar como un equipo demoledor.

EL DATO:

Jorge Cazulo se perderá el reinicio del torneo ante Cantolao. El volante fue expulsado ante Carlos Stein y tendrá que descansar ante el 'Delfín'.