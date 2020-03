Alexi Gómez confesó que sueña con regresar a la Selección Peruana

Alexi Gómez sostuvo una entretenida conversación con Leao Butrón vía Instagram. “Soy amigo de los hijos de Lalo Archimbaud, hinchas acérrimos de Alianza Lima. Tenían boletos de Occidente, pero vendieron y compraron Sur. En la tribuna la pasamos lindo, eran los tiempos de trompetas, bombo... Era una fiesta”, narró la “Hiena”.

También evocó su paso por la “U”: “Alianza Lima es diferente. No sabía que así era Alianza; desde la presentación me sentí bien. Cuando la gente alentaba, Pancho Duclós me dijo: ‘salta, salta’. Je. Lo que pasó esa noche no lo viví jamás”.

En otro momento, habló de sus colegas y de “Kukín” Flores. “En Alianza el jugador que parece me lee de memoria el movimiento es Cruzado. Afirman que está gordo, que es trotón, pero si me tira cuatro pases de gol, no, olvídate. Llegas al club y ya está entrenando; en su casa tiene todo, hasta gimnasio”, apuntó sobre “Ri”.

Admira a Yoshimar Yotún. “Es mi ejemplo a seguir”. Y, como futbolista, “Kukin”: “Lo miré jugar y me gustó su fútbol”.

Finalmente, lanzó un deseo: “Lo que quiero es consolidarme y ser llamado a la selección y una vez allí, mantenerme”. Se lleva bien con todos, pero refiere que con Alberto Rodríguez, Carlos Ascues y Jean Deza, más. “Concentré con Alberto y Jean, no te imaginas ese cuarto. Alberto te habla y se extiende, pero si no te interesa, no te habla nunca más”, confesó.

Por último, sostuvo que su sueño es jugar en el PSG y que su plato preferido es el ají de gallina.