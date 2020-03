Guastavino insultó a Alexi Gómez por sus últimas declaraciones [FOTOS]

Mientras no hay fútbol en todo el mundo, algunos jugadores se relajan haciendo transmisiones en vivo a través sus redes sociales. En los últimos días, Alexi Gómez ha sido protagonista por sus controversiales declaraciones dando a entender que su llegada a Alianza Lima es lo mejor que le pudo pasar.

¿Qué pasó exactamente? El último sábado, Miguel Trauco, exfutbolista de Universitario, hizo un vivo en su red social de Instagram y Diego Guastavino no dudó en dejar un polémico mensaje al jugador de Alianza Lima. “Gómez cagón CTM”, acompañado de un emoji de la carita riéndose.

Más allá de su ‘broma pesada’, los hinchas de Universitario han resaltado lo dicho por Diego Guastavino, pues se sienten molestos por las últimas declaraciones que hizo Alexi Gómez donde ‘se olvidó’ por completo de su pasado crema y hoy festeja su llegada a Alianza Lima.

¿Qué dijo Alexi Gómez?

"Alianza Lima es algo muy diferente. No me imaginé llegar a un equipo y sentirme tan bien. Desde el momento que voy por la carretera sé que hay un clima lindo.Jamás pensé encontrar esto en otro equipo", reveló el jugador en una entrevista para la cuenta de instagram de los blanquiazules.

"Tío, mi plato preferido es el ají de gallina. Amo al ají de gallina", indicó Gómez e inmediatamente llegó la respuesta de Leao Butrón. "Ta que, no seas pen.. (risas). Ya, te entendí”, puntualizó.

Diego Guastavino vive un presente en Carlos Mannucci, pero siempre se ha sentido identificado con Universitario por su pasado. "Soy hincha de la 'U', le tengo mucho cariño al club. Mi ilusión siempre fue pegar la vuelta. Si le anoto a Universitario creo no lo gritaría, no me parece justo".