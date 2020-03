El 'Puma' Carranza destruye a Pablo Bengoechea por título que ganó Alianza el 2017

Pablo Bengoechea renunció a Alianza Lima porque, según sus propias declaraciones, no le hacía bien a la institución y no tenía control sobre los jugadores. El entrenador charrúa tuvo un mal inicio de año con el conjunto blanquiazul. Tan solo sumó dos victorias en el Apertura 2020 y perdió sus dos partidos por Copa Libertadores 2020.

Pese a la mala racha, la hinchada de Alianza Lima agradeció a Pablo Bengoechea por todas las alegrías que les dio en los últimos años. En el 2017 salieron campeones luego de 11 años, en 2018 y 2019 fueron subcampeones. Además, clasificaron de forma consecutiva a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Precisamente, Pablo Bengoechea siempre es recordado por el pueblo blanquiazul gracias al título del 2017. En esa temporada, Alianza Lima se consagró campeón del Apertura y Clausura, motivo por el que se hizo del título nacional sin necesidad de disputar una final.

Pese al campeonato, el uruguayo recibió fuertes críticas por el estilo de juego que implantó en Alianza Lima. También fue víctima de duros calificativos por diversos reclamos que hizo durante las conferencias de prensa.

Recientemente, el 'Puma' Carranza, una de las figuras más populares en Universitario, se refirió a Pablo Bengoechea y el título que logró con Alianza Lima en el 2017.

"La corrupción está en todos lados. Es horrible que ganen en mesa. Le dan un mal ejemplo a los niños. Ojo que hizo bien las cosas, porque fue campeón y fue subcampeón, tendrá su mérito", fueron las primeras palabras de José Luis Carranza en una entrevista a un medio local.

Posteriormente, el 'Puma' dio a entender que Pablo Bengoechea habría tenido una especie de vínculo con la Federación Peruana de Fútbol. "Igual no me gusta hablar de alguien que ya no está en el país. En el título del 2017, su mejor jugador estaba en la Federación y la Asociación", concluyó.