Rubert Quijada sufre por cuarentena: "De no ser por mi familia ya me hubiese tirado por el balcón"

Alianza Lima | En los albores de la temporada, cuando todos entablaban las primeras conversaciones y se “rompía” el hielo con ciertos ejercicios rutinarios, el defensa venezolano Rubert Quijada irrumpió como refuerzo sin complicarse la vida en el tedioso proceso de adaptación.

Irradió sacrificio y profesionalismo hasta ganarse el reconocimiento de Pablo Bengoechea, quien lo consideró, posteriormente, en los partidos de la Liga 1 y de la Copa Libertadores. Todo transcurría bien hasta que un día ese horizonte de sol se llenó de nubes oscuras.

Bengoechea renunció por los malos resultados, la causal de la que ningún entrenador se salva, llámese como se llame y, desde entonces, toda esa claridad sobre el futuro se tornó en incertidumbre, pues, la llegada de un nuevo técnico también presenta cosas nuevas.

De hecho, en la primera presentación tras la renuncia del “Profesor”, la dupla Jaime Duarte-Daniel Ahmed asumieron interinamente y cambiaron de sistema para medir a Racing: Rubert jugó de lateral izquierdo, una posición que también conoce pero sin la comodidad de su sitio habitual.

“Nos quedamos sin cuerpo técnico justo antes de que empezara la cuarentena. Tenemos uno nuevo que todavía no ha sido oficializado, pero que trabaja con nosotros vía virtual”, dijo el “Chamo” para el programa radial “Conexión Goleadora”.

Y agregó: “con técnico nuevo todo comienza de cero. Con Pablo se había creado una buena relación y era titular indiscutible. Se había creado una confianza y estoy agradecido con él. Aquí lo que me hace sentar cabeza es que me enteré de que quién me trajo principalmente fue la directiva. Ellos hicieron las gestiones con Caracas con la aprobación de Pablo”.

En otro momento se refirió a su vivencia en Perú en tiempos de coronavirus. El central admitió que sin el apoyo de su familia “ya me hubiese tirado por el balcón” por el encierro. Trabaja árduo desde la casa como todos los integrantes del plantel pero nadie le quita de la cabeza de que “esto nos va a afectar muchísimo a los futbolistas. Es mentira que vas a estar óptimo en dos o tres días, nos va a costar cuando nos toque vivir el retorno a las canchas”.