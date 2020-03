Preocupación en Atlético Grau: "Se nos complica mucho más porque no tenemos contrato con la televisión"

La paralización del fútbol peruano ante el estado de emergencia ocasionado por el coronavirus en Perú ha dejado en la incertidumbre a la diferentes equipos de la Liga 1, como es el caso de Atlético Grau.

Arturo Ríos, presidente de Atlético Grau, expresó su preocupación por la situación que atraviesan, dado que no cuentan con un respaldo para asegurar el pago de su plantel y sus trabajadores.

"El futuro para todos es incierto y hoy en día no hay ruta estratégica porque todo depende de los indicadores de salud, mientras que eso no suceda solo nos queda esperar. Yo entiendo la preocupación de Safap por los jugadores porque ellos, al igual que todos, necesitan cumplir con sus obligaciones, pero a nosotros se nos complica mucho más porque no tenemos contrato con la televisión", aseguró inicialmente en diálogo con Radio Ovación.

Tras ello, reiteró su postura de que no se acepte el escenario de la programación de partidos sin público en la Liga 1 y que deben mediar un diálogo para encontrar beneficios a nivel general.

"Esperemos darle solución a corto plazo, mientras tanto considero que no puede programarse partidos sin espectadores solo por beneficiar a algunos clubes. En estos momentos lo que más necesitamos es diálogo entre todas las partes para encontrarle una solución", detalló.

"Conversé con miembros de la Federación Peruana de Fútbol indagando sobre el tema, porque realmente existe un escenario incierto. Este es un año atípico en todo tipo de actividades pero solo queda seguir remando", agregó.

Reclamo por partido ante Sport Huancayo

Tras ello, Ríos habló del reclamo realizado contra Sport Huancayo y señaló que aguarda por una respuesta positiva para este caso.

"Nuestro reclamo en primera instancia fue infundado porque faltaba un medio probatorio para el tema de la deuda de Sport Huancayo, pero hemos apelado y ahí estamos adjuntando documentación. Esperamos tener buenas noticias", sentenció.