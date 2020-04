¿Mensaje para Bengoechea? Joazhino Arroé: "Hago un gol de 'chalaca' y luego estoy en banca"

Para nadie es un secreto que Mario Salas asumirá la conducción técnica de Alianza Lima. Por la pandemia del coronavirus, el estratega chileno puede ejercer funciones y ser presentado con el buzo blanquiazul. La llegada de un nuevo entrenador es una oportunidad para los jugadores que no se consolidaron en el equipo de Pablo Bengoechea.

Joazhino Arroé tuvo buenos partidos con Alianza Lima. En el duelo ante Nacional por la Libertadores, cuando 'Joa' ingresó al gramado de juego, los blanquiazules generaron más ocasiones de gol y sometieron a los uruguayos en su propio arco.

A pesar de su buena actuación no pudo ingresar al equipo titular. En una entrevista para Gol Perú, Joazhino Arroé explicó porque no se pudo consolidar con los blanquiazules en las primeras fechas de la Copa Libertadores y Liga 1 Movistar.

"Vengo haciendo las cosas bien como para tener más continuidad. Soy autocrítico. Por ejemplo: hago un buen partido contra Alianza Universidad y al siguiente estoy en banca. Hago un gol de 'chalaca' y luego estoy en banca", señaló.

"Si me das continuidad termino haciendo las cosas mejor que lo estaba haciendo. Si fuera culpa mía, lo haría una autocrítica, sería muy sincero y te diría: Mira, no he jugado bien, no he sido intermitente. Un partido sí y otro no, pero ni siquiera eso, un partido sí, el siguiente partido no he estado. Después del primer partido con Alianza Universidad no jugué dos partidos, el siguiente partido jugué dos minutos con Manucci, el siguiente partido no lo jugué. No es culpa mía", agregó.

"Necesito continuidad y espero ganármela con el nuevo técnico

Para finalizar, el jugador íntimo mostró su deseo de entrenar con el nuevo DT de Alianza Lima y demostrar que puede ser una pieza importante para los blanquiazules.

"Necesito continuidad y espero ganármela con el nuevo técnico y que apueste por mi para llegar a un nivel para ser importante para el equipo. Creo que gracias a Dios tengo talento y capacidad para ser importante en un equipo y quiero ganármelo con el nuevo técnico", puntualizó.