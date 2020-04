Joazhino Arroé sobre Alianza Lima: "Tenemos un gran plantel, pero todavía no formamos un gran equipo"

Para esta temporada, Alianza Lima es el equipo peruano que mejor se reforzó. A pesar de la ilusión que despertó, con el pasar de los partidos los blanquiazules no pudieron consolidar un equipo y su rendimiento es cuestionado por los fanáticos.

Joazhino Arroé se refirió sobre el rendimiento de Alianza Lima en la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores. El jugador de los íntimos señaló que no pudieron consolidar una idea futbolística con Pablo Bengoechea en el banquillo.

"Tenemos un gran plantel, pero todavía no formamos un gran equipo. Pasaron muchas cosas que dañaron al equipo. Se cometieron errores que no debieron darse tantas veces. En lo futbolístico no encontramos la idea", señaló.

'Joa' viene cumpliendo una exigente rutina de entrenamientos que le brindó Alianza Lima. El jugador habló sobre la importancia de cuidarse en el aislamiento social y pidió a sus fanáticos respetar las medidas del gobierno.

"Con el nuevo comando técnico cambia todo. Alianza nos mandó ropa de entrenamiento y nos mantiene al tanto de lo que sucede. Seguimos un régimen responsable y exigente. A todos los futbolistas nos mandan vídeos para seguir un régimen de entrenamiento y se vive distinto", explicó.