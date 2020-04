Ex futbolista chileno asegura que a Mario Salas le irá muy bien en Alianza

La llegada de Mario Salas a Alianza Lima es un hecho a pesar que aún no es presentado, sin embargo, ya está la firma de contrato y también viene trabajando de forma online con el plantel blanquiazul. Ante este panorama, desde Chile, se pronunciaron sobre el arribo del ‘Comandante’ a tierra peruana en las próximas semanas.

“Con Mario Salas fui compañero en Wanderers, es un tipo muy preparado, muy profesional, muy capaz y le va a ir bien porque es un tipo muy decente, de los que se encuentran pocos en el fútbol", declaró Rodrigo Pérez, exfutbolista chileno en una entrevista para ovación.

Además, el exfutbolista chileno reconoció que conoce muy bien el trabajo de Mario Salas, pero sobre todo, el éxito de su campaña dependerá de cómo lo reciba el plantel de Alianza Lima, pues viene muy golpeado por los resultados y los escándalos que se dieron, hechos que en su momento, finalmente terminaron de ocasionar la salida del uruguayo Pablo Bengoechea.

“Su fútbol es muy vertical, le gustan las transiciones rápidas pero para eso hay que ver también la disposición de los jugadores. Eso se ha perdido un poco hoy día”, agregó Rodrigo Pérez al ser consultado sobre el juego que ofrecerá el DT, pues no es nuevo debido a que en el 2018 salió campeón con Sporting Cristal.

Finalmente, el exjugador chileno, Rodrigo Pérez se pronunció sobre el coronavirus, pandemia que ha infectado a millones de personas y que, además, ha cobrado miles de vidas al rededor de todo el mundo. Solo en Perú existe más de 1000 infectados y 30 fallecidos.

"Todos estamos afectados por esto, si no hay fútbol hay mucha gente que queda a la deriva. Sabemos que el fútbol no está pasando por un buen momento económico, no es fácil para nadie pero hay que ver cómo salir de esta situación”.