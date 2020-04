Joazhiño Arroé y su "pedido" para Mario Salas y su comando técnico

Como cualquier futbolista de todo el mundo, Joazhiño Arroé, futbolista de Alianza Lima, resaltó que necesita mucha continuidad y espera poder ganarse la confianza del nuevo comando técnico aliancista, liderado por el chileno Mario Salas.

"Lamento no haber jugado más en las seis primeras fechas del campeonato. Vengo haciendo las cosas bien, así que no es mi culpa. Necesito continuidad y que el técnico apueste por mí", indicó Arroé para Gol Perú.

Si bien 'Joa' puede solicitar más tiempo o dejarle ese mensaje al nuevo entrenador, finalmente será Mario Salas quien elija a sus jugadores titulares en cada partido.

Por otro lado, también se refirió al exentrenador Pablo Bengoehea, dejando en claro que es un buen entrenador y siempre sacaba lo mejor de cada futbolista.

"Bengoechea era un gran técnico y su principal cualidad era que podía sacar lo mejor de cada grupo, además de ser un gran estratega. Este año no pudo convencer a los jugadores, pero no fue culpa de él. Sucedieron cosas y no nos entraba su mensaje", explicó Joazhiño Arroé.

En lo que va de la temporada, Arroé ha jugado siete partidos con los colores de Alianza Lima, de los cuales dos fueron por Copa Libertadores y cinco por la Liga 1.

Además, se dio el lujo de anotar un gol, el cual fue de 'chalaca' en el cotejo que Alianza ganó por 1-0 en Matute a Deportivo Municipal.