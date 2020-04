Yotún: "Quiero retirarme en Cristal, pero me gustaría jugar en Sport Boys”

Hoy en México recuperándose de una lesión al metatarsiano y lejos de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún revela que cuándo llegó al Rímac, era un simple jugador, más no hincha de los celestes. Sin embargo, con el paso de los años y por los logros obtenidos , se volvió un rimense más.

“Soy hincha de Cristal, antes no lo era, pero ellos me ayudaron mucho. Mi mejor regalo fue hacerme hincha. Yo quiero retirarme en Cristal, pero me gustaría jugar en Sport Boys por un tema de agradecimiento a mi papá”, dijo a Movistar el seleccionado peruano, que actualmente se encuentra acatando la cuarentena en México.

Sobre su presente en México, Yotún dijo: “Ahorita estoy pensando en Cruz Azul, pensando en hacer nuestra propia historia. No estoy pensando en Europa, uno nunca sabe, pero no es que me muera por irme allá. Ahorita en Cruz Azul me tratan bien y estoy feliz”.

A su vez, Yoshimar Yotún también se pronunció sobre el presente de Christian Cueva y como esta para podría afectar a su carrera, pues venía de no jugar casi un año en su anterior club. “Sabe lo que tiene que hacer, lo importante es que está en un equipo que él ha escogido, se va a recuperar y volverá a su nivel. Él es muy importante en la selección, cuando está fisicamente bien y mentalizado hace lo suyo”.

Además, Yotún ironizó sobre el penal fallado por Christian Cueva en el Mundial contra Dinamarca. El ex Sporting Cristal señaló que hasta los mejores jugadores del mundo, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fallan penales y por qué ‘Aladino’ podría ser la excepción.

“¿Cuándo has visto un jugador que haya pateado un penal y no haya fallado? Esto no se trata de que Cueva haya fallado, cualquiera lo pudo hacer”, puntualizó sobre el tan comentado penal fallado en el Mundial de Rusia 2018.