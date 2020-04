Alejandro Hohberg y los dos objetivos que apunta para este año

Alejandro Hohberg es el jugador más gravitante en el ataque de Universitario, se olvidó de su pasado íntimo y el “enano” responde partido a partido. El extremo cuenta cómo pasa los días de cuarentena, pero sin dejar de lado el objetivo: que la “U” logre el título.

“Hay que adaptarnos a esto, pero lo principal es no descuidarnos en lo físico, dentro de lo que se puede", agregó Hohberg, en diálogo con 'Gol Perú', quien viene entrenando por su cuenta para no perder ritmo futbolístico. El jugador está en constante comunicación con el comando técnico.

Asimismo, el habilidoso volante indicó que esta paralización podría perjudicar al equipo, pues llegaban bien tras ganarle a los 'íntimos' en el primer clásico del año. "Cuando se paró el torneo, veníamos bien de ganar el clásico que nos dejaba anímicamente bien y con confianza, pero no pienso si esto nos va a afectar o no porque es un tema mucho más importante que el fútbol. Ya más adelante veremos si nos vino bien o no, no es excusa de nada”, dijo “Ale”.

La selección siempre es un tema a tocar con Hohberg. "La selección es un objetivo que tengo latente, siempre trabajo y hago todo lo posible en mi club para rendir y luego ser observado”.

Por último, el “10” confesó que “siento que este año la gente también me está exigiendo bastante y sabiendo de que por ahí el año pasado mostré muy buenas cosas no quieren que baje de eso. Yo soy consciente que si bien tuve un buen 2019, yo sé que puedo seguir mejorando este año”.

EL DATO:

Universitario tiene 26 estrellas en toda su historia deportiva.