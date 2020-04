Jesús Barco, pieza clave en el esquema táctico de Gregorio Pérez

Jesús Barco vive con intensidad y felicidad este 2020, pues logró lo que tanto anhelaba: consolidarse y que el hincha crema lo valore. El volante chalaco se volvió fijo y gravitante en el esquema de Gregorio Pérez y quiere más.

Como se sabe, Universitario es uno de los protagonistas en el Torneo Apertura y gran mérito de ello se debe a la columna vertebral que armó 'Don Goyo' con Armando Alfagame, Rafael Guarderas y Jesús Barco.

“Este año lo empecé mucho mejor que los anteriores, ahora me siento con más confianza, mucho más motivado y con bastante sueños por cumplir. Una de las cosas que deseo es consolidarme”, dijo el chalaco.

Luego, Jesús valoró la importancia de Gregorio Pérez en su ascenso. “Sí es bastante importante, me está volviendo a hacer que confíe en mi mismo, me da su respaldo en momentos por ahí que no son buenos, así que eso lo valoro mucho y afuera de los entrenamientos no soy de hablar mucho con él pero sí me ha escrito un par de veces para preguntarme cómo estoy y que me cuide”, contó.

El pasado 30 de noviembre de 2017, Barco hizo su debut en el primer equipo de la 'U'. Y su primer gol lo hizo el 6 de noviembre de 2018. Actualmente se ha convertido en una de las piezas claves en el esquema táctico de Pérez.

EL DATO:

Universitario buscará consagrarse campeón nacional luego de siete años.