Christofer Gonzales: “Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha”

A inicios de este 2020, Alianza Lima quiso arrebatarle a Sporting Cristal uno de sus jugadores más valiosos como lo es Christopher Gonzales. El popular ‘Canchita’ finalmente se quedó en el cuadro celeste a pesar de la fuerte suma que ofreció la directiva íntima.

No obstante, el arranque de los del Rimac fue poco alentador, hecho que ha generado el deseo de Christopher de mirar hacia el exterior, especialmente en un equipo donde ya militó en tres temporadas.

Se trata de Colo Coló de Chile, club al cual afirmó Canchita que desea volver: “Me gustaría retornar a Colo Colo y tener una revancha allá porque sé que tengo la capacidad de poder ser un gran jugador en el club y creo que me gustaría retornar por ese desafío”.

Como se recuerda, Christopher Gonzales jugó en Colo Colo en los años 2015, 2016 y 2017. Aunque en ninguno de estos años, el hábil volante pudo destacar debido a las pocas oportunidades que recibió en el cacique.

“En Colo Colo no tuve mucha oportunidad, pero fue porque habían muchos jugadores grandes. Yo llegué a los 21 o 22 años, pero me sentí muy bien, me trataron bien todos y estoy muy agradecido con el club y con los jugadores”, expresó del futbolista de Sporting Cristal a Movistar.

Por ahora, ‘Canchita’ mantiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2022. Sin embargo, una oferta del extranjero podría hacerlo dejar el cuadro celeste en busca de una mejor oportunidad.