Leao Butrón: "Es probable que mi despedida no sea este año"

El regreso de la Liga 1 2020 es toda una incertidumbre. Hasta la fecha no se ha comunicado nada, pero el Ministro de Salud ha dejado entrever que los partidos se jugarían a puertas cerradas para evitar el contagio masivo del coronavirus, pandemia que ha dejando más de 80 fallecidos hasta el momento y solo en Perú.

Sobre su retiro, Leao Butrón confesó que si bien es cierto tenía fecha de su retiro: a fin de año, debido al coronavirus, lo está analizando mejor, pero finalmente será a fin de año que tome una decisión más acertada.

"Yo dije que este año me retiraría y es algo que sigue pasando por mi cabeza, pero con este tema de la pandemia se está complicado esa situación y no sé lo que pueda pasar. Es un año atípico y solo espero que, más allá de las dificultades, Alianza salga campeón. Esperaremos hasta noviembre para ver qué pasará, acá depende de este virus y también si yo estoy aportando a Alianza porque tampoco quisiera estar en un lugar donde no soy útil. Yo tengo muchas ganas de seguir jugando pero veremos qué pasará", dijo Leao Bitrón en una entrevista difundida en Facebook para Comando Sur.

Además, Leao Butrón reveló que, incluso, ya tiene fecha para organizar su partido de despedida, pero no habría problemas en postergarlo. Sin embargo, el arquero de Alianza Lima reveló que tiene contrato con el club hasta fin de año y luego recién verá el tema de su renovación.

"En principio se había programado un partido de despedida para el 19 de diciembre pero no sé si la Liga 1 acabará antes de ese mes. Además, el tema comercial se ha complicado un poco porque las empresas están golpeadas, por tanto, si no es este año, será el próximo. Yo tengo contrato con Alianza para que mi despedida sea este año pero si no se da este año, no creo que haya problemas que sea más adelante".

A su vez, Butrón se animó a revelar qué hará luego de colgar los chimpunes. El arquero blanquiazul tiene claro que es lo que hará después de su retino, incluso, ya tiene algunas propuesta de la misma directiva de Alianza Lima.

"Me encantaría desempeñar un cargo en Alianza más adelante pero trabaje o no en Alianza, de todas maneras seguiré yendo a Matute. La vez pasada, la gente del Fondo Blanquiazul me contó el proyecto de la remodelación del estadio, algo que no puedo comentar demasiado, pero no saben lo que es, tal es así que, si se logra a construir ese estadio, ahí tendré un palco de todas maneras. Es hermoso, pero necesitamos que nos acompañen siempre para hacerlo realidad".

Finalmente, Leao Butrón habló del comando técnico de Mario Sálas y el psicólogo deportivo que está trayendo. "Hace un par de días conocimos a todo el comando técnico a través de una videollamada y me parecen todos muy jóvenes. ¿Qué pienso del psicólogo? Como en toda profesión hay gente que suma y que también aquellos que restan, pero, por ejemplo, en el 2014, tuve en Melgar a un coaching colombiano, quien realmente me sumó y no solo en la parte deportiva sino en el tema personal.