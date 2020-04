André Carrillo y un deseo: "quiero pelear la Copa Libertadores con Alianza"

Los sueños muchas veces se hacen realidad, sobre todo cuando existe voluntad. Un sueño que no es exclusividad del hincha en Alianza Lima es el retorno de Jefferson Farfán y de Paolo Guerrero para ganar la Copa Libertadores.

Por el ángulo que sea visto, el cuadro pinta bonito pero si al lienzo le sumamos a André Carrillo seguramente tendrá matices indescriptibles por lo bello. Desde Arabia, el jugador del Al-Hilal dio señales de lo que sería este “dream team”.

“A mí me gustaría volver a jugar en Alianza pero no cuando tenga 35 o 36 años, en etapa de retiro. Lo que a mí me gustaría es estar allá físicamente pleno, joven, fuerte y con reacción para marcar la diferencia. Quiero competir en la Libertadores, pues cuando estuve jugué poco, era juvenil y no tenía responsabilidad. Veremos qué pasa adelante”, señaló Carrillo.

El mundialista de la selección peruana y estrella del club Al Hilal prosiguió hablando del club de sus amores donde tiene en la actual plantilla buenos amigos. “En Alianza tengo varios amigos, por ejemplo, me comunico con Carlos Ascues, Joazhiño Arroé y con Jean Deza”, indicó el extremo de 28 años.

Según la “Culebra”, el futuro de Jean Deza podría ser diferente si se le propusiera. “Yo le dije que no pierda la oportunidad porque condiciones tiene para estar rompiéndola. Lo indebido no tiene que volver a hacerlo”, acotó.

¿Cuándo jugó André Carrillo en Alianza Lima?

André Carrillo es canterano de Alianza Lima. Fue promovido el 2009 al primer equipo. Luego de tres temporadas, emigró mediados del 2011 al Sporting Lisboa.

¿Cuánto cuesta el pase de André Carrillo?

Actualmente, André Carrillo tiene un valor en el mercado de 8 millones de euros. En su mejor momento (2015), costó 12 millones de euros. Fue cuando estuvo en el Sporting Lisboa (Portugal).