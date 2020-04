Sporting Cristal: Jhon Marchán reveló que no siente presión por llevar la N° 10 [VIDEO]

La temporada de Sporting Cristal no inició de la mejor forma con los resultados y llegó Roberto Mosquera en busca de cambiar el rumbo del barco celeste. El DT tuvo a Jhon Marchán como último refuerzo, pero el venezolano no logró debutar por las dura circunstancia.

El coronavirus llegó al Perú e hizo que la Liga 1 Movistar se detenga, lo que hizo que el habilidoso futbolista quede con las ganas de enfundarse la piel celeste. La espera de Jhon Marchán se hace largo, pero no se desespera y expresa su buen ánimo.

Jhon Marchán tuvo una entrevista con Ovación, durante aislamiento que pasa en el Perú, donde habló sobre la actualidad. “Llegar a Sporting Cristal es algo que no esperaba, pero me da una gran satisfacción estar en un equipo tan grade”, expresó sobre el club.

El jugador creativo de 21 años no intentó alabar su estilo, pero confía en que se unirá bien al equipo. “No hablo mucho de mí. Me gusta mucho jugar al fútbol y soy de asistir a mis compañeros. Trato de hacer bien las cosas dentro del campo”, añadió.

“Me gusta jugar de ‘10’ y ahí donde el profesor me ha probado. No siento presión de llevar ese dorsal, ese número me da confianza. Les di confianza para que me lo dieron”, resaltó. Sus compañeros en Sporting Cristal alabaron sus habilidades desde su llegada.

A pesar de lo dicho, llega de anotar 7 goles en 34 partidos con el Portuguesa en Venezuela. Finalmente, Jhon Marchán también se refirió al momento que vive aquí y su familia en su natal país a causa del coronavirus. “Están bien, eso me da tranquilidad”, sentenció.