Jack Durán, de Alianza Universidad: "Sueño con llegar a la Selección Peruana"

Piensa en grande. Jack Durán, volante de Alianza Universidad, indicó que sueña con llegar a la Selección Peruana. Es un deseo pendiente y es optimista en cumplirlo pronto.

"Uno trabaja día a día para poder esperar la oportunidad que uno quiere. Siempre he pensado en jugar por la Selección, defender a mi país y dar todo de uno, pero toca seguir trabajando para lograr eso", afirmó Durán en una entrevista vía Instagram con Gol Perú.

Interrogado sobre el primer lugar que tienen el elenco huanuqueño en el Torneo Apertura de la Liga 1, el ex Alianza Lima no ocultó su propia sorpresa. "No pensaba esto, agradezco a Dios y a los dirigentes por confiar en cada uno de nosotros. El esfuerzo de todos es lo que nos llevará a lograr grandes objetivos", expresó.

Asimismo, señaló que dejó de lado el aspecto económico para volver a jugar Primera. "Dejé una oferta grande de Copa Perú por jugar en el fútbol profesional, decidí volver al la Primera División y me alegro por eso", confesó.

Finalmente, y consultado si todavía anhela con emigrar al exterior, Jack fue enfático: "Nunca es tarde para lograr un objetivo y hay que seguir trabajando para abrir oportunidades".