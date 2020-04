Roberto Mosquera: “Necesitamos cuatro semanas para regresar a la competencia"

La Liga 1 2020 y los clubes profesionales peruanos vienen acatando el aislamiento social obligatorio decretado por Martín Vizcarra como medida principal para combatir el coronavirus en el Perú.

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, conversó sobre este tema en una reciente entrevista con radio Ovación y aseguró sentir temor pues por la edad se encuentra dentro dela población más vulnerable contra este virus.

"Por la edad, estoy en riesgo, pero trato de llevar la normativa y la exigencia que no me cuesta porque he sido disciplinado toda mi vida", expresó el DT bajopontino. Asimismo, Mosquera reveló que la decisión de volver al fútbol tomará un tiempo y que ésta tendrá que ser consensuada entre varios especialistas.

"Nosotros hemos llegado a la conclusión de que en algún momento las autoridades del deporte tienen que llamar a un kinesiólogo, preparador físico, un entrenador y sentarse con la directiva. Debemos proteger al hombre que hace posible que esto sea un espectáculo. Si damos una semana para que empiece el torneo, los desgarros van a ser tremendos, las lesiones también, el espectáculo será paupérrimo. Necesitamos cuatro semanas para regresar a la competencia", señaló el técnico nacional.

Mosquera también se mostró disconforme con los entrenamientos a distancia pues reconoce que la fortaleza de un entrenador es el trabajo diario: "Es difícil, porque lo convencional tiene que ser sensato. La riqueza del entrenador es el contacto diario y eso no se puede dar. Estamos abocados en mantener la parte física que pensábamos hacer. Hay una cosa que nadie puede sustituir que es un partido por tres puntos".