Coronavirus: La FPF aclara el tema del apoyo económico a clubes peruanos

El coronavirus no solo ha dado un golpe en la salud a nivel mundial, sino que también ha afectado la economía en varios países en mayor o menor medida. Es por eso que, los clubes peruanos pidieron un apoyo monetario a la Federación Peruana de Fútbol, a lo que tras analizarlo bien ha salido la respuesta del máximo ente del fútbol peruano, en la que especifica de qué manera se realizará la ayuda.

Uno de los ámbitos más afectados por el coronavirus es el deporte. Tras la suspensión de todas las disciplinas deportivas en la mayoría de países, clubes de básquet, fútbol, entre otros, sufren de un gran bajón económico y se han visto obligados a reducir el salario a los jugadores en varios casos. Por ese motivo los equipos del medio local pidieron un apoyo económico, pero desde La Videna llegó la respuesta.

El apoyo llegará, pero no dinero adicional. La FPF ayudará a los clubes de la Liga 1 intentando promover el deporte rey cuando el aislamiento acabe, buscar la manera con el Estado para que se puedan realizar las competencias nacionales, excepciones tributarias del 10% de los derechos de televisión, etc. Sin embargo, de momento, no se ha establecido que ayudarán monetariamente a los equipos ni que los asistirá en el pago de sus planillas.

Al aparecer esta respuesta, muchos se han preguntado sobre el comunicado de la Conmebol a la FIFA en el que se señala que se hizo un adelanto de 75 millones de dólares a cada una de las asociaciones pertenecientes al ente sudamericano. Por lo que clubes que hayan participado en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana pueden solicitar el 60% de los derechos de su participación.

Sin embargo, el bono dado por la Conmebol no es exactamente para que los clubes peruanos lo usen como medida de contingencia contra el coronavirus. Por lo que, la FPF continúa viendo el tema del apoyo a los clubes peruanos, pues así se levante la cuarentena y continúe el fútbol, lo más probable es que se juegue sin público, por lo que sería un gran golpe económico.

¿En qué fecha se pausó la Liga 1 Movistar?

El Torneo Apertura de la Liga 1 se paralizó tras sexta fecha. Dejando a Alianza Universidad como puntero absoluto con 16 puntos, tres más que el segundo puesto, Ayacucho FC.