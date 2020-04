Lo volvió a hacer: Alexi Gómez lanzó polémico comentario contra la ciudad de Arequipa

Los jugadores nacionales han encontrado en las redes sociales la mejor manera de sobrellevar este aislamiento social obligatorio por el coronavirus que obligó a detener la Liga 1 2020. Instagram es la preferida por los futbolistas quienes realizan transmisiones en vivo para interactuar con sus seguidores.

Este es el caso de Alexi Gómez, futbolista de Alianza Lima, quien apareció con regularidad en los últimos días a través de las redes del club. No obstante, el veloz atacante ha sido protagonista de distintas polémicas en Instagram con publicaciones contra Universitario o para responder a sus críticos.

Esta vez, ‘La Hiena’ arremetió contra Arequipa, ciudad donde vivió en el 2019 cuando jugaba por Melgar. Gómez comentó la transmisión de un amigo enfilando contra la ciudad blanca: “Arequipa es más feo que la csm”, expresó el volante íntimo.

Un comentario que seguramente agradará poco a los arequipeños quienes ya tenían un recuerdo no grato de Alexi Gómez qué solo jugó en Melgar 13 partidos y sin poder convertir goles.

Pero esta no es la primera vez que el ex Universitario enciende la polémica en Instagram, pues hace un par de semanas justamente realizó una publicación que no gustó nada en los hinchas cremas pues subió una foto con la descripción: “Cvarentena”, obviando la ‘U’ que identifica a los merengues.

Además, tras la criticas de Johan Fano y José Luis Carranza, Alexi Gómez volvió a responder mediante esta red social utilizando las historias para dejar un contundente mensaje: “A palabras necias, oídos sordos”.