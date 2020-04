Paolo Hurtado eligió un equipo galáctico para jugar en Alianza Lima en su regreso

Paolo Hurtado, un hincha confeso de Alianza Lima, reveló que planea retornar al equipo blanquiazul, pero antes, dejó una lista de nombres con los futbolistas con los cuáles le gustaría compartir camerinos para sacar campeón al cuadro de La Victoria.

“Quiero regresar a Alianza Lima y campeonar, me quedé con la espina en 2011. Pero me gustaría regresar con algunos compañeros", dijo Paolo Hurtado en una entrevista con Daniela Fernández. Eso sí, sugirió el nombre de varios futbolistas para que fichen y así armar un verdadero equipo galáctico.

Para empezar, Paolo Hurtado señaló que el arquero debería ser Pedro Gallese, mientras que en la línea defensiva, eligió a referentes como Zambrano, Ramos y Alexi Gómez, pero sumó un seleccionado a sus filas. De lateral derecho estaría Luis Advíncula. Yo sé que es hincha de Alianza. Como él me ha dicho que quiere jugar en Alianza, yo lo voy a llevar a Lucho"

En el mediocampo, el ‘Caballito’ Hurtado también tuvo otra novedad al invitar a Yoshimar Yotún para que fiche en un futuro por Alianza Lima. “En el medio pondría a Yoshimar Yotún, me gustaría verlo en el club. Le diría: 'Vamos a Alianza, vas a jugar en el mejor equipo del Perú'”, agregó.

Y, la parte ofensiva sería verdaderamente de temer, pues sueña con juntarse con Carrillo, Cueva y Paolo . Pero además, escogió a Gustavo Costas como el técnico que los dirija.

"En ese Alianza yo me tiraría por banda derecha y por izquierda pondría a André Carrillo. Y en el medio del equipo de Alianza cuando vuelva lo pondría a Christian Cueva y de delantero a Paolo Guerrero. El técnico de ese equipo, que fue el que me marcó en Alianza Lima, sería Gustavo Costas. Y eso que en el primer año no me quiso en Alianza. 'Que se vaya prestado'", puntualizó.

Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Christian Ramos, Alexi Gómez, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Paolo Guerrero

DT: Gustavo Costas