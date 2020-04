Carlos Moreno anuncia reducción de salarios en Universitario ante crisis económica

Sin duda el coronavirus desnuda todas las debilidades que presenta el fútbol mundial, y más aún la Liga 1, que al no tener ingresos, como concepto de taquillas, sufre un duro golpe. Ante ello, Carlos Moreno, anunció que Universitario deberá tomar medidas de alto riesgo en los próximos días con tal de salvar al patrimonio crema.

Entre las medidas que anuncia Carlos Moreno es que la administración de Universitario deberá plantear al equipo merengue la reducción del sueldo, tanto del equipo crema, así como también administrativos.

“Universitario tiene facturas adelantadas de la Televisión. Se pagó marzo, pero abril está complicado. Sinceramente, se debe reducir salarios administrativos y deportivos para cumplir con nuestras obligaciones”, anticipó Carlos Moreno sobre la crisis que ha generado el coronavirus en el fútbol peruano.

Pero eso no fue todo, sino que Carlos Moreno precisó que se encontró un desfalco considerablemente, que sin duda afecta y compromete la estabilidad económica del club y más aún en pleno coronavirus, pues no perciben ingresos debido a que no hay partidos y es más probable que el torneo se reinicie y se dispute a puertas cerradas.

“Hasta la quincena de febrero se han adelantado 7 facturas que televisión equivalente a 3 millones de dólares, que no hemos encontrado en caja, además de los 7 millones de taquilla desde septiembre hasta febrero de 2020”, agregó el directivo de Universitario de Deportes.

Como se sabe, la crisis generada por el coronavirus es en todo el mundo. Incluso los equipos más poderosos del planeta como el Real Madrid anunció un recorte de hasta el 12% del sueldo del plantel. Con respecto a la Liga 1, en los últimos días se conoció que acudirán a la FPF para pedir ayuda y recurrir a la FIFA en busca de ella.