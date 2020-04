Diego Penny: "Jorge Sampaoli era un enfermo del fútbol"

Diego Penny, arquero de la Universidad San Martín, en sus inicios en el fútbol peruano, tuvo el privilegio de compartir con Jorge Sampaoli en el Bolognesi de Tacna, por lo que conoce detalles más íntimos del entrenador argentino.

Para el golero peruano, Jorge Sampaoli era una persona que vivía todo el día de fútbol, así que, entre risas y en una clara broma, no dudó en calificarlo de "enfermo".

"El Sampaoli que llegó a Bolognesi era un enfermo. Nos hacía ver videos, entrenábamos dos veces al día. El 'bravo' del comando técnico era Beccacece pero Sampaoli era el impulsivo, el enfermo ya que comía y respiraba fútbol. Vivía pensando en fútbol 24/7", aseguró el actual golero de la San Martín para Movistar Deportes.

No obstante, el exgolero de Sporting Cristal eligió a Juan Reynoso como el entrenador que más le marcó positivamente durante toda su carrera como futbolista profesional.

"Me quedaría con Juan Reynoso como uno de mis mejores técnicos. Tiene algo que otros entrenadores no tienen. Él te enseña y me ayudó a perfilarme", sostuvo Diego Penny.

Como no podía ser de otra, dio su opinión sobre lo que está sucediendo por el coronavirus. "Como futbolista quisiera que todo vuelva a la normalidad pero la salud es primero", indició.