Alianza Lima: te contamos en qué quedarán los contratos de “Fede” y Balboa

El campeonato de futbol profesional peruano está parado por la pandemia coronavirus sin claridad en el túnel sobre la posibilidad de su reanudación, pero en la medida que ese día se acerque la pregunta que todos se hacen es qué ocurrirá con aquellos futbolistas que culminan contrato el 30 de junio como es el caso de los extranjeros Federico Rodríguez y Adrián Balboa de las filas del club Alianza Lima.

El panorama es el siguiente. La FIFA al considerar que existen muchos casos similares en diferentes ligas del mundo hizo la recomendación de que estos contratos que culminan el 30 de junio sean prorrogados para que los futbolistas puedan concluir el torneo vigente. Es oportuno recordar que la Liga 1 bajó su telón intempestivamente en la fecha 6 apenas el gobierno ordenó estado de emergencia nacional para darle batalla a la maldita pandemia.

Debe quedar bien claro que lo manifestado por el máximo ente del fútbol mundial es simplemente una recomendación mas no una obligación, pues los futbolistas tienen todo el derecho de concluir contrato el 30 de junio y de no extenderlo, si así lo desean. Eso sí, no van a poder jugar inmediato en otro club debido a que la ventana de transferencia no se abrirá el 1 de julio y es una medida oficial dictada por FIFA.

“Entendemos perfectamente que puede haber un jugador que no quiera renovar su contrato más allá del 30 de junio pero no hay que perder una perspectiva importante, que es que las ventanas de transferencia no van a ser las mismas. Es decir, el 1 de julio no se va a abrir la ventana de trasferencia y ese jugador no va a poder ser inscripto por otro club si se va del que está ahora”, declaró el director de legales en FIFA, Emilio García Silvero.

Ante este escenario no solo Alianza Lima sino los distintos clubes que tengan jugadores que culminen vínculo en junio deberán de llegar a un acuerdo internamente para ver si continúan ligados por lo menos hasta que finalice el torneo Apertura en el hipotético caso de que este se reanude pronto con o sin público aunque los tambores anuncian que se reanuda el año 2021.