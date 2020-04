Beto Da Silva sorprende con revelación: "A Ricardo Gareca le gustó que firme por Alianza"

Antes de “anclar” en Alianza Lima, Beto Da Silva dio saltos cortos en ocho clubes. Sporting Cristal pasando por el PSV de Holanda, el Gremio de Brasil hasta el Deportivo La Coruña de España. Desde el 2013, ocho años, sin alcanzar la consolidación que cualquier futbolista de sus condiciones se traza como propósito preliminar.

Beto Da Silva manifestó “Creo que he cometido algunos errores, malas decisiones, también mala suerte y muchas otras situaciones que me impidieron explotar. Quizás estuve ahí pero no terminaba de alcanzar la consolidación y optaba por cambiar de club, eso me afectó, pero esos pasos se quedaron en el pasado y ahora tengo una nueva oportunidad”.

Las explicaciones que el atacante, de 23 años y 14 goles registrados en la órbita profesional, dio a ESPN revelan esos tiempos de aceptación de la realidad que lo impulsarán a rebasar sus metas tanto en Alianza Lima como en la selección.

“Cada vez que cambiaba de club recibía el llamado del comando técnico, a veces conformes y otras veces no, pero fueron decisiones que en su momento me vi obligado a tomar", explicó.

"Sé que no he explotado al máximo en ninguno de los equipos en los que he estado, pero tengo mucho por dar, además, el profesor Ricardo Gareca como el comando técnico siempre han confiado en mí”, agregó.

Da Silva entiende que con trabajo y dedicación, 24/7 como se dice ahora, volverá a ganarse otra oportunidad en la “Blanquirroja” y cuando eso suceda, no volverá a salir.

“A Gareca le gustó mucho cuando acepté jugar por Alianza y eso me motivó a trazarme nuevas metas. Quiero explotar en Matute como jugador y volver a la selección”, concluyó.