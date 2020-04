Reimond Manco afirmó que no le interesa que le digan 'figuretti' con tal de poder ayudar a la gente

La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus ha dejado en situación extrema a millones de peruanos quienes la pasan mal debido a la inamovilidad social aplicada por el gobierno.

Ante este panorama, el siempre polémico Reimond Manco inició una cruzada para poder ayudar a las personas que atraviesan por duros momentos económicos donando alimentos de primera necesidad y víveres.

El atacante de Binacional publicó hace unos días unas imágenes donde se le aprecia entregando canastas en los puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, esto ha despertado la crítica de un sector que llamó 'figuretti' al futbolistas por hacer publica su ayuda.

No obstante, Manco minimizó estas comentarios y aseguró que solo le importa ayudar a la gente: “No me interesa si me dicen ‘figuretti’ o no, que me digan 10 mil veces ‘figuretti’, pero que me den dos kilos de arroz no importa, con es yo puedo ayudar a la gente”.

“Yo llevo cerca de 12 años haciendo labor social en época de Navidad. En Lurín y Pachacamac, siempre les llevamos juguetes y chocolatada, solo que eso no se publica porque no me gusta lucrar con la necesidad de nadie. En este caso si lo he hecho público porque necesito que los demás se sumen", agregó el jugador en entrevista con Jesús Arias.

Para finalizar, el ex Alianza Lima lamentó no poder ayudar a más personas que la pasan mal durante esta cuarentena: “En estos momentos a uno le gustaría poder dar más pero ya no depende de uno, depende de las empresas privadas. Este virus no va a durar toda la vida, lo que uno puede dar de corazón siempre va ser bien recibido”.