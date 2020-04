Javier Lovera, jugador que admiraba Jefferson, reveló: "Farfán me emocionó"

Hubo un jugador que se ganó el respeto de Jefferson Farfán en las divisiones inferiores de Alianza Lima. Javier Lovera Rodríguez era parte de la categoría 82 'blanquiazul' y su zurda se hacía notar en el plantel. El mencionado jugador también compartió vestuario con Paolo Guerrero.

“Tuve oportunidades en el fútbol pero no las aproveché. Si tuviera que dar un consejo, es que si se quieren dedicar al fútbol, háganlo con sacrificio y humildad. Yo lo veía como un juego y no como mi futuro”. Javier Lovera, el futbolista al que Jefferson Farfán llenó de elogios durante la transmisión en vivo que sostuvo con Paolo Guerrero, salió del anonimato para agradecer el lindo gesto de recordarlo como un crack y aprovechó la ocasión para dirigirse a las nuevas generaciones.

“Siento alegría y emoción de que Jefferson Farfán me reconozca y recuerde de esa forma. Mi familia se sintió contenta de que diga que era mi hincha. Recuerdo grandes partidos entre mi categoría (la 82) y la de él (la 84). Siempre nos veíamos jugar”, recordó Lovera con nostalgia.

Jefferson Farfán reveló su admiración por Javier Lovera en Instagram

El día lunes Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron un en vivo vía Instagram y la afición lo catalogó como el más exitoso de la cuarentena por lo divertido y por los más de treinta mil personas que tuvo como pico la transmisión. Las figuras de la selección narraron anécdotas, soltaron bromas y recordaron a futbolistas nacionales e internacionales que jugaron bien a la pelota. “Jefry” hizo un viaje al pasado a través de la memoria y trajo al presente a Javier Lovera, el volante zurdo de pegada brutal.

“Javier Lovera era un crack. Me quedaba a ver sus partidos y la rompía”, comentó primero Farfán. La mejilla le brillaba y los ojos los tenía saltones. “Era un zurdo que hacía unos golazos de media cancha, Paolo, se sentaba en la pelota…”. El “Depredador” lo miraba anonadado.

Pero ¿qué pasó con Lovera? ¿Por qué no llegó lejos? ¿Cuáles fueron sus errores? Lovera lo contó todo. “En Alianza había un dirigente que me pagaba una mensualidad y tuvo problemas con mi papá porque no quería subirme el sueldo para pasar de reserva a primera. Ese fue uno de los factores para irme del club y debutar en Wanka en 2002” , declaró Lovera en Alianza History.

Alcides Vigo, La Peña Sporting, Sport Ancash, Atlético Minero, Unión Huaral e Hijos de Ascosvinchos, fueron todos sus equipos. En Alianza lastimosamente jamás debutó. “Cuando todos se fueron a otros equipos, me quedé con Guillermo Guizasola. Como éramos menuditos, nos mandaban vitaminas y gimnasio; me aburrió todo y me fui. Al poco tiempo debutó “Toto”. Fue un error porque pude tener mi oportunidad” se lamentó. Ahora se gana la vida organizando campeonatos de fulbito en el distrito de La Victoria, su barrio de toda la vida.