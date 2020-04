Agremiados: "Existen clubes con problemas económicos pero no por el coronavirus"

La pandemia ha afectado las arcas de los clubes de fútbol peruano y por eso algunos hoy son incapaces de solventar las mensualidades de sus jugadores. No obstante, algunas deudas no corresponden a la situación que vive el país por el coronavirus.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación, se refirió a la actual situación de los futbolistas de la Liga 1 y la Liga 2. "Ayer hubo una videoconferencia entre la Agremiación y la Federación a las 11 de la mañana, algo que ya es de público conocimiento a pesar de que era algo privado", le indicó Baldovino a Ovación.

"Entiendo que la Federación como ente rector quiere ocuparse de todos los temas que involucran a sus asociados pero antes de conversar con Lozano, el viernes tuvimos una videoconferencia con los capitanes de los 20 equipos. Ahí coordinamos la posición gremial de todos los futbolistas. Es cierto que la Federación planteó un recorte y nosotros planteamos un aplazamiento, no hubo un acuerdo y se decidió seguir conversando sobre esos temas", comentó en otro momento.

Baldovino explicó que la realidad de los futbolistas de primera y segunda división son distintas. "En la reunión con los capitanes todos coincidieron en que no había ningún problema de hacer un sacrificio en estos meses siempre que se les reembolse a futuro. Eso es aplazamiento lo que es distinto a un recorte porque no todos tienen la misma realidad", aseveró.

"A algunos si les recortan no les va a afectar pero más del 30 por ciento de los jugadores gana entre 900 y 2000 soles, a esos chicos, que en muchos casos son cabezas de familia, sí les afecta. No todos tienen el respaldo económico de Lionel Messi, o el caso de Jefferson Farfán o André Carrillo", complementó el asesor.

No obstante, criticó a aquellos clubes que vienen adeudando desde antes de la cuarentena. "La condición que pusimos es que el club que alega problemas económicos lo tiene que demostrar y además hay clubes que tienen estos problemas desde enero o el año pasado, no tiene que ver con el coronavirus", argumentó.

"Nosotros entendemos el caso de Llacuabamba, pues sus principales ingresos vienen de la actividad minera que está suspendida y no tiene derechos de televisión, entonces ahí sí podemos llegar a un acuerdo con el presidente, con quien ya hemos conversado. Pero hay casos de clubes que en febrero se les vencieron cuotas y no pagaron, ahí no había coronavirus, es el caso del Sport Boys, que tiene cuotas vencidas de febrero. Entonces son 20 realidades distintas y hay que analizar", puntualizó.