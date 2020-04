Reimond Manco: "Ir al Sport Boys fue la decisión más difícil de mi carrera"

A trece años de su debut como profesional y con 14 clubes a cuestas, Reimond Manco cuenta con muchas experiencias a lo largo de su trayectoria futbolística. En una entrevista con Gol Perú, el "10" de Binacional repasó su carrera y reveló cuál fue la decisión más difícil a sus 29 años.

Ahora bien, la respuesta de Reimond Manco dejó atónita a la entrevistadora. Y es que, dentro de las muchas posibilidades, el MVP del Sudamericano Sub-17 2007 escogió su fichaje por el Sport Boys el año pasado debido a la situación en la que se encontraba el club chalaco.

"La decisión más difícil que tuve fue ir a Sport Boys. Estaban últimos y tenían un fixture muy complicado, pero al final valió la pena, pudimos lograr el objetivo y me fui con la frente en alto", explicó el exseleccionado peruano.

Reimond Manco, incluso, reveló que resignó un mes de sueldo en el Real Garcilaso para rescindir su contrato y así poder firmar por Sport Boys que le ofrecía una cifra muy menor a la que acostumbraba a ganar.

"Les agarré mucho cariño. Alianza Lima y Sport Boys son los equipos donde me sentí más cómodo", abundó el 'Rei'.

Hablar de Reimond Manco es rememorar su presentación al mundo: aquel Sudamericano Sub-17 en la que fue figura excluyente de una Perú que logró la clasificación al Mundial de la Categoría. Más allá del logro deportivo, el mediocampista destacó el fuerte lazo que formó con sus compañeros de selección.

"Es algo que te va a quedar marcado para toda la vida, pero lo que uno más recuerda es el grupo humano, todavía tengo contacto con ellos, ese Sudamericano nos dejó una alegría enorme, pero la felicidad más grande que pudimos obtener es la amistad que se hizo en ese entonces", precisó el "10" de Binacional.

La catarsis de Manco

Reimond agradeció los elogios de Jefferson Farfán -que lo calificó como uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el Perú en los últimos años- e hizo un mea culpa sobre las decisiones que lo privaron de un mayor techo futbolístico. "Es de conocimiento público los errores que he cometido, pero eso te deja una enseñanza y tratas de no tropezar con la misma piedra. Puedes volver a equivocarte, somos humanos, pero no de la misma manera", puntualizó.