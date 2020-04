Luis Ramírez contó su verdad de la salida de Alianza Lima y fue crítico [VIDEO]

Hoy su realidad es rosada y se encuentra en el 'Primer Puerto' pero la razón de su salida de La Victoria seguía dejando más incógnitas que certezas. Luis Ramírez, ahora volante de Sport Boys, contó en qué términos se fue de Alianza Lima.

"No me voy porque realmente me haya querido ir. Realmente siempre me sentí muy bien en Alianza, son cosas del fútbol, pero no me gustó la manera (de irme), la verdad. Eso lo dice la gran mayoría de jugadores cuando salen de un club, son pocos los que dicen me fui bien", le comentó 'Cachito' a ESPN.

"Yo no continúo en Alianza por una decisión de adentro (dirigencial). Había dos grupos, uno que me quería y otro que no, y al final se tomó la decisión de que no siga", continuó relatando.

"Lo que sí me sorprendió es que del grupo que no me quería era gente que pensaba que sí (me quería). Pero como siempre digo, no espero nada de nadie. Lo tomé como tal y mi vida continúa", confesó 'Cachito', quien reiteró su agradecimiento al club por los años que pasó ahí.

Respecto a si su despedida debió haber sido más emotiva, Ramírez indicó que "no tendría por qué decir cómo me debería haber ido, pero incómoda que la gente (directiva) actúe de una manera que tú no lo harías".

'Cachito' Ramírez estuvo cuatro temporadas en Matute, donde obtuvo un título nacional en el 2017 y dos subcampeonatos nacionales en el 2018 y 2019.