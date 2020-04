Farfán y Guerrero al ver conectado a Da Silva: "Anda a entrenar"

Este viernes fue atípico a comparación de los últimos. Y es que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero realizaron juntos un "en vivo" en Instagram, donde se jugaron bromas, hablaron de sus presentes y 'trolearon' a Beto da Silva.

El actual jugador de Alianza Lima entró a la transmisión de los atacantes de la Selección Peruana y esto fue detectado por la 'Foquita' y el 'Depredador', quienes le recomendaron entrenar en vez de perder tiempo en las redes sociales.

Apenas comenzó la transmisión de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Beto da Silva ingresó para hacerles un par de bromas, pero se fue con la misma luego de que los seleccionados lo hagan "roche" en directo. Eso sí, todo en son de broma.

"Beto, Beto, entrena y dejar de hablar estúpideces. Ya llevas como tres semanas de retraso", fueron las palabras del 'Pistolero'. La 'Foquita', a su vez, le recomendó que haga alga y deje de perder el tiempo.No faltaron las sonrisas.

De otro lado, 'Jeffry' le preguntó a 'PG9' qué jugador podría seguirle los pasos y ser el próximo "9" de la 'bicolor'. Guerrero puntualizó que hay varios chicos, entre ellos Raúl Ruidíaz, Beto da Silva, Christopher Olivares y Jean Deza.

"Con la camiseta de la selección no juega cualquiera. Ruidiaz y Beto Da Silva están preparándose. También están Olivares, Jean Deza. Tienen que saber que la camiseta no es para cualquiera. Ellos tienen que dar más de lo que dan en sus equipos. No necesitan goles, tienen que matarse por la selección", finalizó.