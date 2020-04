Presidente de Mannucci: "El 50% de nuestro presupuesto se ha reducido"

Por Hugo Rodríguez.

El reinicio del balompié peruano aún es incierto y a ello se suma la crisis económica que vienen atravesando los clubes de la Primera División, por lo que las directivas de las instituciones tratan de llegar a acuerdos favorables que no perjudiquen la cadena de pagos y el sustento familiar de jugadores y trabajadores de cada club.

En el caso de Mannucci, Raúl Lozano Peralta presidente del club tricolor ha señalado que va dejar de percibir el 50 % de su presupuesto y que solo les quedará el aporte que reciben por derechos de televisión.

“La taquilla lo damos perdida este año, el club pierde con esto un 25%, también hemos recibido cartas de suspensión de contrato de patrocinadores que es otro 25% de nuestro presupuesto, nos quedemos con la televisión, que abordaría el 50 % del presupuesto. Si esto no se puede disponer se tomará medidas duras, pero debemos ajustarnos todos”, señaló.

Así mismo señaló que en su club vienen adoptando medidas y que están negociando con sus jugadores de forma directa sin intermediarios, refiriéndose a la Agremiación de Futbolistas.

“En Mannucci estamos conversando con los jugadores de forma directa sin intermediarios. Los muchachos han entendido, vamos por buen camino, solo esperamos no aparezca nada externo, porque en un primer momento se habló con la Agremiación, pero ellos entienden otra realidad a la que estamos viviendo. Esperemos no se caiga las negociaciones, acá nos vamos ajustar todos, debemos pensar en los trabajadores que tiene el club que son 70 y merecen seguir recibiendo un dinero que les permita llevar el sustento a sus hogares”

Liga 1 2020 en duda

Lozano Peralta destacó que con su directiva han analizado fríamente la situación que se vive y entre las opciones que manejan es que no se vuelva a jugar este año.

“Que no se juegue el torneo, es una posibilidad que se pone en la mesa, solo que nadie lo dice, esperemos no llegar a ello y se pueda hacer sin público, pero siempre que se determine protocolos que no pongan en riesgo la integridad de los jugadores y trabajadores. Nosotros no pondremos en riesgo la salud de nadie en el club” manifestó Lozano.

Finalmente resaltó el compromiso y la unión que se viene dando en los 20 clubes y que todos buscan el bienestar de sus jugadores más allá de otros temas.