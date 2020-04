Aguilar al Manchester City: la vez que Vivas acusó a Alianza de ‘jugar sucio’ por fichar al lateral

Alianza Lima volvió a romper el mercado nacional luego de concretar una nueva venta hacia el fútbol internacional. Y es que el cuadro íntimo confirmó este sábado el traspaso de Kluiverth Aguilar hacia el Manchester City por un monto que bordea los tres millones de dólares.

Esta operación se convierte en la primera que se realiza de un jugador peruano directamente hacia Inglaterra. Además, deja grandes ganancias a Alianza Lima qué hará efectiva este traspaso apenas el jugador cumpla la mayoría de edad.

Pero antes de que Kluiverth Aguilar llegue a las filas victorianas, el lateral que destacó en el Sudamericano Sub-17 realizado en nuestro país pertenecía a la menores de Sporting Cristal, siendo Jaime Duarte el cerebro detrás del traspaso del defensor hacia Alianza Lima.

Este sorpresivo fichaje causó la molestia del por entonces entrenador de Sporting Cristal, Claudio Vivas, quien acusó a Alianza Lima de jugar sucio por llevarse al joven defensor.

“No me parece bien que se haga un trabajo sucio hablando a jugadores, mientras que nosotros hacemos lo imposible para formar promesas. Lo que está haciendo Alianza Lima no está bien por más que ellos digan que los jugadores no son nuestros o no tienen contrato", expresó del DT argentino.

Lo cierto es que Kluiverth Aguilar finalmente llegó a Alianza Lima y debutó en primera división con solo 16 años bajo la batuta de Pablo Bengoechea. Ahora, a penas cumpla 18 años dará el gran salto al ser traspasado al Manchester City de Pep Guardiola.