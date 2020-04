Paolo Hurtado sobre su salida de Alianza Lima: "Me fui libre, me debían como 20 meses"

La venta de Kluiverth Aguilar al Manchester City fue la excusa perfecta para que Paolo Hurtado recordara uno de los momentos más complicados que le tocó vivir en su carrera: su salida de Alianza Lima, precisamente en abril de 2012.

"Estuve viendo las noticias y vi que Kluiverth Aguilar se va al Manchester City, eso es importante para el fútbol peruano. Yo salí libre de Alianza Lima porque hubo un problema y me debían como 20 meses", afirmó el 'Caballito' en una entrevista con el Instagram del club victoriano.

En aquel arranque del 2012, Alianza Lima venía de ser subcampeón nacional y clasificar a la Copa Libertadores, sin embargo, la crisis económica era grave debido a las malas decisiones de Guillermo Alarcón y varios jugadores llegaron a estar muchos meses sin cobrar.

"En ese tiempo la pasábamos mal, yo recién estaba saliendo, era el sustento de la familia y tenía como 20 años", aseguró Paolo Hurtado, que fichó por Pacos de Ferreira de Portugal tras dejar Alianza Lima.

"Fue una decisión muy difícil. Cuando ya me estaban debiendo tres o cuatro meses yo ya pensaba en como iba a ser mi situación porque cuando uno es la cabeza de la familia siempre tiene que tomar decisiones. Por Alianza decidí esperar más tiempo para para no perjudicar al club, pero seguían pasando los meses y no me pagaban", abundó el 'Caballito'.

"En ese entonces, con 20 años, tuve que ver una solución. Me dolió en el alma pero tomé la decisión por la familia", confesó Paolo Hurtado, que logró desvincularse del club tras presentar una carta a la Cámara de Resolución y Disputas de la FPF.

En aquel 2012 varios jugadores de Alianza Lima abandonaron el club debido a la crisis económica. Antes de Paolo Hurtado, Óscar Vílchez, Luis Trujillo, Johnnier Montaño y Christian Ramos tomaron el mismo camino.

La deuda de Alianza Lima con Paolo Hurtado

Si bien aquellos 20 meses que aduce Paolo Hurtado no son literales, lo que sí es cierto es que la deuda de Alianza Lima con el jugador sí era significativa: le debían 50 mil dólares (prima del 2011), además de los sueldos de enero, febrero y marzo de 2012.