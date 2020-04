Jesús Pretell: "Quiero salir campeón con Melgar y volver a Sporting Cristal"

Sporting Cristal es su motivación. Jesús Pretell, uno de los futbolistas con mayor proyección de la cantera rimense, habló sobre su presente futbolístico en Melgar y no negó que su gran objetivo es volver a La Florida como campeón.

"Quiero salir campeón con Melgar y luego regresar a Cristal, pero voy paso a paso", afirmó el volante de 21 años en una entrevista con 'ovacion.pe'.

Pretell recalcó su deseo de consolidarse luego de un 2019 agridulce: fue importante con Claudio Vivas, fue convocado por Ricardo Gareca a la Copa América, pero perdió terreno con Manuel Barreto al punto de ser la tercera opción en el puesto de pivote.

En ese sentido, el mediocampista peruano aceptó que no la pensó mucho cuando le ofrecieron una oportunidad lejos de La Florida. "Quise tener más continuidad y por eso se dio lo de Melgar", afirmó.

Cabe destacar que Jesús Pretell ni llegó a entrenar con Sporting Cristal en el 2020 debido a que Melgar anunció su fichaje a préstamo un día después de la finalización del Preolímpico Sub-23 de Colombia.

Ahora bien, Pretell no desmintió el interés de Roberto Mosquera de tenerlo de vuelta en Sporting Cristal. "Había un rumor, pero no se conversó mucho. Eso lo maneja mi empresario con el club. A mí me gustaría regresar porque tengo una espina, pero ahora estoy enfocado en Melgar y hacer un buen campeonato", precisó.

¿Reducciones en Melgar?

El piurano aseguró que la dirigencia arequipeña todavía no les ha hablado de una posible reducción de sueldo por la crisis económica derivada del coronavirus. "Creo que todo seguirá igual. Melgar es un club serio y por eso han cumplido con marzo. El tema está complicado, ojalá que no nos descuenten y si lo hacen que sea poco", indicó.