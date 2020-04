¡EXCLUSIVO! Hans Tarrillo, el goleador que perdió Alianza Lima [VIDEO]

José Varela.

Cuando la vida te da golpes tú decides si te hundes o te levantas. Hans Tarrillo ha recibido tantos golpes en la vida que ya perdió la cuenta y es valiente en admitirlos. El ex delantero de Alianza Lima tomó malas decisiones producto de su inmadurez, fue engañado y los amigos le dieron la espalda, pero ahora desea volver como el ave fénix decidido a triunfar porque para ello nunca es tarde.



Para situarnos en contexto, es importante indicar que Tarrillo fue descubierto por Rafael “Cholo” Castillo, reconocido caza talentos del club Alianza Lima, por gestión del histórico jugador de selecciones José el “Patrón” Velásquez, quien invitó al futbolista a pasar la clásica prueba de rigor, oportunidad que no desaprovechó y que lo catapultaría al protagonismo.

Hans ¿recuerdas el día que llegaste a Alianza Lima?

Como si fuera ayer. Tenía 17 años, quería jugar en Alianza y me presenté en Villa El Salvador en compañía de mis padres. El “Patrón” José Velásquez me recibe y le dije que quería probarme. Me dio la mano y me citó para la práctica del día siguiente con una academia de Breña.



¿Qué pasó en la práctica?

Llegué, me senté en las gradas, y el profesor Velásquez me pide paciencia, que pronto jugaría. El partido iba 0-0 al final del primer tiempo. Antes de iniciar el segundo tiempo el profesor Velásquez me llama y me dice: ‘ahorita te veré jugar y sabré si es cierto que juegas’. Ese equipo lo dirigía el profesor Arturo Bazalar que en paz descanse. Bueno, entré y como quería demostrarle al “Patrón” que no se equivocaba conmigo, ni bien me dieron el balón me llevé a uno, a dos, a tres y marqué un golazo. Todos me miraron con asombro. Los otros dos goles que hice fueron de la misma manera. Por si esto fuera poco, hice tres asistencias. Entonces, gracias a Dios, el “Cholo” Castillo que estaba también presente, me dijo: ‘mañana trae todos tus papeles porque te quiero en Alianza’. Mi mamá que me acompañó esa tarde, no contuvo el llanto y juntos nos fuimos a casa agradecidos con Dios porque en el campo me salió de todo.

¿Luego que vino para ti?

Me convertí en goleador en la Sub 20, fui goleador de la reserva, hasta que por mérito propio el técnico Gustavo Costas me subió al primer equipo. Otros muchachos que subieron a primera fueron André Carrillo, Jack Duran y Carlos Olascuaga. Ese año (2010) debuté en la profesional.



Después decidiste emigrar para tener más oportunidades

Es correcto. Con 19 años de edad llegué a CNI de Iquitos que era dirigido por Marcial Salazar. Fue la primera vez que me alejaba de mi familia, fue una circunstancia muy dura que enseñó. Luego pasé a Cobresol de Moquegua pero como no tuve acuerdo, volví a Lima para firmar por San Martín. Ese mismo año (2012) regresé a Alianza que me ofreció un mejor contrato. Pero el 2013 voy a Inti gas en busca de regularidad. Culminado el contrato con los de Ayacucho, volví a Alianza y allí se complicó todo porque quería volver a salir para jugar pero el club no lo permitió y entonces me quedé congelado ya que solamente me tuve que limitar a entrenar.



Posteriormente jugaste Copa Perú…

En Copa Perú es complicado. Te pagan bien pero luego se hacen los locos. Así transcurrió toda mi historia en el fútbol desde el año 2008 hasta el año 2018.



¿El año pasado cómo te fue?

Entre que buscaba equipos y entrenaba, me lesioné la rodilla. Me recomendaron operación y la recuperación tardó menos de lo esperado. Tenía propuestas para jugar en la Segunda pero no prosperaban y terminaban cayéndose porque no había jugado últimamente. Estaba de malas. Este año parecía que la suerte iba a estar de mi lado pero aparece esta pandemia de coronavirus que deseo de todo corazón que termine pronto. Mientras tanto me entreno.



¿Qué te enseñó la vida durante todo este tiempo?

Soy consciente de que tomé varias malas decisiones porque confiaba en gente que al final terminó por defraudarme, tuve empresarios que solo querían lucrar con uno, amigos desleales a los que nunca debí darle la mano y mucho menos mi amistad. Entonces me di cuenta que la mayoría de personas solamente te buscan cuando estás bien y que solamente tienes que estar con la familia y la pareja que están siempre allí cuando uno más lo necesita. Pero así es la vida, tiene que pasarte estas cosas para aprender. Ahora estoy más maduro y quiero salir adelante. Quiero volver a jugar y estar en la palestra como lo está haciendo Jack Durán, por ejemplo. Yo me considero un buen delantero, solamente necesito una nueva oportunidad.