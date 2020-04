Kluiverth Aguilar reveló que se fue al baño del colegio tras enterarse que el Manchester City lo quería

Kluiverth Aguilar fue anunciado hace poco como nueva contratación del City Football Group, un empresa encabezada por el Manchester United. El jugador de solo 16 años, tendrá que esperar hasta los 18 años para poder viajar a la Premier League y unirse a las filas de su nuevo equipo.

El lateral diestro formado en la divisiones menores de Alianza Lima, ha pasado del anonimato a estar en las principales portadas de medios deporrtivos, que lo catalogaron como la nueva promesa del fútbol peruano.

En una entrevista para un medio local, Kluiverth Aguilar, contó como fue que se enteró que el Manchester City estaba interesado en él, revelando así la curiosa anécdota.

Asimismo, confesó que fue el propio profesor Jaime Duarte, encargado de las divisiones menores del club, el que se comunicó con él para darle la noticia que cambiaría su vida.

"Estaba un día en el cole en química y la profesora era correcta no quería que salgamos al baño ni nada y en ese momento me llamó el profesor Jaime Duarte para mí me las ingenié para ir al baño como sea y escuché esa noticia y fue increíble'', confesó Kluiverth.

¿Dónde jugará Kluiverth Aguilar?

Vale recalcar que Kluiverth Aguilar no fue comprado directamente por el actual campeón de la Premier League, Manchester City, sino por el City Football Group, una corporación que tiene a su cargo a diferentes clubes como el New York City (MLS), Melbourne City (Liga Australia), Montevideo City Torque (Primera de Uruguay), Mumbai City FC (India), Yokohama Marinos (Japón), , Girona (Seguda División España) y Sichuan Jiuniu (Segunda de China).