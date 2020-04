Roberto Ovelar se confiesa: "Jugar en Alianza Lima era como ser una estrella de rock”

A lo largo de los últimos años, pocos delanteros extranjeros han dejado un grato recuerdo en los hinchas de Alianza Lima como si lo hizo Roberto Ovelar. El atacante paraguayo fue parte de aquella gran campaña del 2011 donde el cuadro íntimo se quedó muy cerca de hacerse con el título nacional.

‘El Búfalo’ conversó con ‘Los Renegrones’ y recordó este gran paso por el cuadro victoriano y manifestó que por ahora acata el aislamiento social en la ciudad de Manizales en Colombia ya que firmó por el Once Caldas de aquel país.

Sin embargo, ante de volver a jugar en el país cafetero, Roberto Ovelar confesó que estuvo a punto de volver a Alianza Lima en diciembre del 2019: "A fines del año pasado fui a Perú y pasé a Matute a visitar amigos. Me encontré con Víctor Hugo Marulanda, quien cuando estaba trabajando en Atlético Nacional me quiso llevar a ese club. Le dije que estaba a disposición para volver a Alianza. En Perú soy aliancista y sería muy lindo volver, estoy con ganas de salir campeón con la blanquiazul".

Asimismo, el atacante paraguayo también recordó lo que fue su paso por Alianza al señalar que se sentía como una estrella: "En San Martín, cuando llegué al Perú me fue bien, y cuando enfrentaba a Alianza, me atraía esa camiseta, su estadio y su gente. Jugar en Alianza era como ser una estrella de rock, todos te reconocen, todos te apoyan y hay hinchas en todos lados".

Ovelar fue pieza clave en la campaña del 2011 donde fue el goleador del equipo, pero no pudo estar presente en las finales ante Juan Aurich por una contractura muscular. El paraguayo lamentó el hecho y señaló que intentó jugar a pesar del dolor.

"El 2011 tuve un gran año, metí muchos goles, pero me quedó la bronca de contracturarme y por eso jugué la tercera final en una pierna. El 'profe' Arrué y Pepe Soto me pidieron que juegue porque en ese momento me chocaba en la espalda y era gol, pero la verdad que no podía. Fue triste, pero son cosas que pasan", sentenció.