Claudio Pizarro y la posible fecha de regreso en Alianza Lima

Quienes conocen a Claudio Pizarro desde sus inicios en el fútbol profesional, lo recuerdan como un futbolista ganador, tenía éxito en todo, hasta en los juegos de azar, tales como cartas, billas: siempre era una persona afortunada y con actitud ganadora.

Esa misma luz lo siguió cuando dejó Alianza Lima para ir al extranjero; ganó trofeos de distintas competiciones y paralelamente récords históricos; sin embargo, algo que no logró, y es como la espina que desea quitarse, es un título en el fútbol peruano.

En su agenda de prioridades este objetivo no ocupa los primeros puestos, lo ha dicho en todos los idiomas, pero tampoco niega que le encantaría lograrlo con Alianza Lima porque, como bien se sabe, él es un ganador y ponerle fin a su carrera con un título en su patria, vitoreado por su gente, y en el equipo de sus amores, sería la cereza al pastel.

El “Bombardero” al respecto entregó nuevas luces. “Yo no he dicho: ‘voy a volver a Alianza’. Lo que he dicho es que la posibilidad está abierta, que me gustaría, obviamente, porque yo no he salido campeón del fútbol peruano.

Pero es una decisión que la tendré que analizar en su momento”, declaró “Pizzarinha” al periodista Eddie Fleischman durante una transmisión “en vivo” vía Instagram.

Claudio, quien se encuentra en Alemania cumpliendo cuarentena por la pandemia de del coronavirus, puntualizó: “Reitero, me gustaría, sería genial, porque nunca he salido campeón del fútbol peruano. Pero esa decisión conlleva a otras cosas. Ahora pienso solo en el Werder”