Donald Millán será peruano: el colombiano revela estar a un paso de la naturalización

Con siete años a cuestas a nuestro país, Donald Millán podría haberse llamado oficialmente un peruano más desde hace varios años, pero la poca ayuda de sus clubes de aquel momento impidieron a que el volante colombiano completara sus documentos de nacionalización.

Ahora bien, el jugador de Universitario aprovechó su estadía en la capital para acelerar los trámites y, en una entrevista con GOLPERU, reveló que en el 2021 jugará como un nacional más en nuestro país.

"Como siempre he estado en provincia, el tema ha sido complejo porque lleva mucho tiempo. Se me complicó mucho y no me daban muchos permisos para estar 2-3 días fueras de los entrenamientos, era bastante complicado", aseguró Millán en referencia a sus pasos por César Vallejo, UTC y Binacional.

"Lo tengo muy adelantado, estoy a un documento de poder hacerme peruano. Espero que el próximo año pueda jugar como peruano para ayudar al equipo", explicó el volante colombiano, que tiene contrato con Universitario hasta 2021.

Donald Millán, que llegó a nuestro país en 2014 con 28 años y gracias a la César Vallejo, no negó que se ilusionó con defender la camiseta de la Selección Peruana, una opción que hoy ya ve muy lejana.

"En algún momento lo pensé. Pero los documentos estuvieron muy lejos, veía lejos el tema. Ahora no lo tengo muy presente, disfruto los jugadores que hay ahora, vienen haciendo las cosas muy bien y que le pueden dar mucho al país. por ese lado prefiero estar un poco alejado y seguirlos desde mi casa o entrenamientos".

El futbolista de 34 años consideró que los goles pesan mucho en la consideración del público en el sentido de su primer año con César Vallejo fue redondo, mas no a nivel de números y títulos como lo fue con Binacional y que le valió su fichaje por Universitario.

"Es totalmente diferente llegar a la ‘U‘. Lo que se vive en equipo grande, la lesión que tiene la gente, las ganas de ganar y conseguir cosas importantes siempre está. Estoy disfrutando este momento y espero que dure mucho tiempo porque estoy muy contento y me han tratado muy bien", precisó 'El Mago', autor de goles con el club estudiantil en la Liga 1.

Millán en Binacional

Tras ser desechado de Real Garcilaso a pedido del chileno Héctor Tapia, el volante colombiano llegó a Binacional a pedido de Javier Arce y la apuesta fue clave para el título nacional. Como 10, Donald fue el encargado de manejar los hilos del equipo, además de aportar una cuota importante de gol (22) y repartir 9 asistencias.