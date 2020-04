Presidente de Mannucci culpa a la SAFAP de la suspensión perfecta a sus jugadores

Dispuestos a negociar, pero bajo sus condiciones. La dirigencia de Mannucci volvió a pronunciarse sobre la suspensión perfecta de labores aplicada al Primer Equipo y bajo la voz de su presidente Raúl Lozano. Más allá del documento difundido en redes sociales, el mandamás del club trujillano disparó contra la Agremiación de Futbolistas tras llevar a sus jugadores a una posición muy intransigente.

"En Mannucci veníamos llevando un diálogo coherente con los diferentes futbolistas del plantel, sin embargo, en la última parte, se volvieron muy intransigentes y por ellos cortamos todo tipo de diálogo y aplicamos la suspensión perfecta", afirmó Lozano en una entrevista con Radio Ovación.

"Acá se tiene que entender que atravesamos por un momento muy complicado y había la necesidad de ajustar montos, pero aparecieron terceros en estas negociaciones y todo se quiso manejar de una manera muy intransigente", culpó el presidente de Mannucci a la SAFAP.

"Lamento mucho la posición de SAFAP porque en vez de mostrar una posición más conciliadora, han salido al frente con documentos amenazadores, aunque ellos ya están acostumbrados a amenazar a los clubes", agregó Raúl Lozano en sus críticas a la Agremiación de Futbolistas.

"Nosotros como club solo tenemos que cuidar a nuestros trabajadores y por ellos buscamos lo más justo. Acá se fijó una cifra que era acorde con la realidad y se les dijo perfectamente que, cuando esta situación mejore, todo se iba a regularizar. Lamentablemente, estos señores de la Agremiación que se creen los dueños de la verdad quisieron aplicar la norma como mejor les conviene", siguió disparando el presidente de Mannucci.

Raúl Lozano no se quedó corto y acusó de mentirosos a sus jugadores en referencia al comunicado difundido en redes sociales. Ahora bien, el presidente de Mannucci no descartó la posibilidad de retomar el diálogo con el plantel 'carlita', pero sin presencia de la Agremiación de Futbolistas.

"Nosotros nunca vamos a rechazar el diálogo y no tenemos problemas de sentarnos sin cartas bajo la mesa. Queremos un diálogo sincero pero sin terceros", sentenció el titular de Mannucci.

La palabra del plantel de Mannucci y la SAFAP

La Agremiación de Futbolistas expresó su indignación por el comunicado "sesgado y tendencioso", además de considerar que la palabra de la dirigencia de Mannucci no tiene mucho valor al no estar al día en los pagos y de "decidir unilateralmente" una reducción en los sueldos de marzo. Los jugadores, por su parte, lamentaron la postura poco flexible por parte del club y que no consideró las opciones presentadas por el plantel.