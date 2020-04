Presidente de la SAFAP anuncia que suspensión perfecta de Mannucci no es válida

La Agremiación de Futbolistas, a través de su presidente Roberto Silva, volvió a expresar su contrariedad por la decisión de su dirigencia de Mannucci aplicar la suspensión perfecta de labores a su plantel cuando solo quiere imponer sus condiciones y ni siquiera se encuentra al día en los pagos.

"Para aplicar esa medida deben estar al día de los pagos, no debiendo los sueldos de marzo. Hay abuso de temas laborales, que la Sunafil puede apoyar a fizcalizar. Por donde se vea, la decisión de Mannucci no es válida", expresó Silva Pro en declaraciones a 'La Sobremesa' de Radio Ovación.

"Lo que expresan en la carta es de muy baja calidad humana, no se puede permitir. No hay ningún jugador de fútbol que esté insensible por lo que pasa en el país. El comunicado no debió publicarse, me pareció bajísimo", arremetió el presidente de la SAFAP contra la dirigencia de Mannucci.

"Ellos no han contado a la población que solo pagaron el 70 % del sueldo de marzo sin alguna coordinación, no dijeron que tienen deudas pendientes del año pasado de cuotas vencidas. Solo quieren imponer condiciones", abundó Roberto Silva.

Ahora bien, el exfutbolista peruano consideró que la dirigencia de Mannucci no puede acogerse a la suspensión perfecta de labores por incapacidad debido a que el presupuesto de cada club se sustenta, principalmente, en los derechos de TV.

"El gran presupuesto del fútbol es la televisión sustentado con el 70 %. Una compañía que va a recibir ese monto, se quiere acoger a la suspensión perfecta por incapacidad de pago. No tiene sentido. Estamos preguntando por qué tienes que reducir el salario, si no tienes cómo cancelar el sueldo, se puede aplazar. Primero hay que agotar todas las herramientas de gestión", sentenció el mandamás de la SAFAP.

Posible éxodo en Mannucci

Roberto Silva consideró que si Mannucci finalmente logra efectuar la suspensión perfecta de labores, "los jugadores están en la capacidad de poder renunciar al contrato por esta incapacidad del club y quedar libres". En ese sentido, el presidente de la SAFAP afirmó que al club trujillano no le conviene seguir con su postura ante la posibilidad de perder jugadores importantes como Osnar Noronha.