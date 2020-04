Prince Amoako: "Siempre sigo los partidos de Sporting Cristal"

Hablar de Prince Amoako es hablar de la historia de Sporting Cristal. De aquella maravillosa campaña en la Copa Libertadores 1997 en la que casi se toca la gloria continental. El exfutbolista ghanés llegó como un apuesta del tricampeón peruano y dejó un grato recuerdo en los hinchas rimenses.

"Recuerdo a los hinchas de Cristal, los jugadores y a los trabajadores del equipo", rememoró Amoako en una entrevista con Radio Ovación.

"Estoy muy orgulloso de ser el único africano que jugó la final de la Copa Libertadores", abundó el ghanés, autor de un gol en siete partidos con la camiseta celeste en aquella campaña.

Prince Amoako, que radica en Estados Unidos desde hace un tiempo, explicó que él se fue el Perú pero nuestro país no abandonó su corazón.

"Yo siempre sigo los partidos de Sporting Cristal. Sigo el fútbol peruano, la selección y todo", especificó.

La grata sorpresa de la entrevista fue la revelación de Prince Amoako, hoy técnico en el país norteamericano, sobre Nolberto Solano, su excompañero en Sporting Cristal y actualmente asistente técnico en la Selección Peruana.

"He hablado con 'Ñol' y él me dice: 'Prince, ¿por qué no vienes a entrenar acá en Perú?' Pero todavía no. Después me gustaría ir a Perú", precisó.