Arquero de Alianza le respondió fuerte y claro a Carrillo por menospreciar el fútbol peruano

Al parecer las palabras de André Carrillo ha dejado una herida abierta en los futbolistas peruanos. Y es que, tras las declaraciones del delantero del Al Hilal donde afirmaba que en la Liga 1 Movistar los jugadores eran lentos y nada agresivos, ahora recibe la respuesta de otro colega nacional.

Se trata del arquero de Alianza Lima, Steven Rivadeneyra, quien le dejó un mensaje claro a Carrillo e incluso le recordó su pasado en La Victoria. "Cada uno tiene su punto de vista. Acá sabemos que el fútbol es duro y existen muchas faltas. André no se acordó cuando jugaba en Alianza y le pegaban duro, seguramente, se acostumbró al juego de afuera", declaró a un medio local.

Además, el arquero de Alianza Lima aseguró que respeta su posición, pero también le pidió a André Carrillo hacer lo mismo con los futbolistas peruanos que juegan en el fútbol peruano, sobre todo, porque él nació acá y luego emigró al fútbol europeo, donde finalmente terminó fichando por el Ah Hilal de Arabia Saudita.

“Respeto su posición, pero hay que tener respeto también por jugadores del medio local. Hay que tener mucho cuidado porque muchos son sus amigos. No hay que menospreciarlo porque el fútbol va creciendo",

Steven Rivadeneyra no fue el único que respondió a la 'Culebra'. Hace unos días Yordi Vílchez de Cusco FC también le envió un mensaje sobre sus polémicas declaraciones. "André Carrillo debe volver a jugar acá para darse cuenta de que el fútbol peruano ha mejorado. Yo como central no me identifico con las características que ha pronunciado. De hecho que hay diferencias con la liga en la que él juega por las comodidades y las canchas que tienen, además que pueden jugar con un mismo clima todos los partidos",

Qué dijo André Carrillo sobre el Fútbol Peruano

“En el Perú son lentos, sin agresividad. En Europa es muy agresivo porque al recibir el balón deben tener definido para donde controlar, sin pensar un segundo más. Todos los que estamos afuera y vemos el fútbol peruano decimos: ‘yo puedo entrar a ese campo y es muy fácil’. Al menos yo lo pienso así”, dijo André Carrillo hace unos días.