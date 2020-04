Gregorio Pérez se mostró abierto a la posible reducción de sueldos en Universitario

La crisis del coronavirus que vive el Perú y el mundo viene afectando las arcas de los clubes nacionales los cuales han dejado de percibir ingresos económicos por esta pandemia. Por ejemplo, Carlos A. Mannucci aplicó la suspensión perfecta de labores a todo su plantel y Cantolao busca la reducción salarial de su plantilla al igual que Universitario.

En el caso del cuadro crema, el actual administrador Carlos Moreno ha dejado en claro que no hay dinero suficiente para cubrir los honorarios del plantel crema: "El tema está complicado, y lo he declarado ya públicamente: el club tiene ya facturas adelantadas hasta abril del 2021. No hay ingresos por televisión, ingresos por taquillas tampoco. Dependemos también de lo que digan las autoridades. Nuestros dos principales ingresos no las vamos a tener, pero nos queda sponsoría, aunque muchas marcas están complicadas también y ahí estamos ver que hacer, tal vez hacer factoring, pero es algo que tenemos que hablar con los sponsors".

Esto podría desencadenar en una reducción considerable de sueldos en Universitario afectando la economía de los jugadores del plantel. Sin embargo, el entrenador Gregorio Pérez no ha negado esta posibilidad, pues aclaró que respetará la decisión que tomen los futbolistas y la directiva.

“En ningún momento me han planteado un recorte de salario, pero si sucede, como comando técnico, vamos apoyar la decisión que tome el plantel en una posible reducción de sueldos. Nos consideramos un jugador más y vamos de la mano con los futbolistas y estaremos de acuerdo con ellos en caso lleguen a una resolución con la administración de Universitario”, señaló en RPP.

El experimentado entrenador ya había comentado sobre el tema hace unos días dejando en claro que no descarta esta posibilidad pues la crisis económica es entendible, ya que como lo señala el propio Gregorio Pérez grandes clubes como el Barcelona o Real Madrid se verán afectados por el brote.

“Este virus afecta a todo el mundo y ha golpeado varias instituciones muy poderosas, en donde los salarios son muy elevados. En clubes de Europa han reducido parte de su sueldo por los pocos ingresos que hoy tienen, medida que se toma para poder sobrellevar la situación”, sentenció.