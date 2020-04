Liga 1: ¿Cuál es la situación económica de los clubes ante crisis generada por coronavirus?

La Liga 1 está temporalmente suspendida y así parece que seguirá, al menos un par de meses, para evitar la propagación del coronavoris en nuestro país, pues hasta la fecha, centenares de personas han perdido la vida y miles han dado positivo a la prueba del covid-19.

El coronavirus ha dejar grandes pérdidas, no solo de vidas, sino también económicas al redor de todo el mundo. En solo la Liga 1, diversos clubes tienen problemas para afrontar los gastos de su plantilla y empleados, pues han dejado de percibir ingresos, entre ellos, por concepto de taquillas, entre otros.

Según trascendió, existiría solo 8 clubes de los 20 que disputan la Liga 1, que no tendrían problemas – hasta el momento – para asumir su gastos del presente mes. Sin embargo, también hay equipos donde aún no pagan o se encuentran negociando con su plantel la reducción parcial de sus salarios.

Alianza Lima, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Cusco FC, Sport Huancayo, UTC, San Martín y Melgar, por ahora, no tendrían problemas en cancelar el salario. Sin embargo, existen clubes como Mannucci, que donde se aplicó la suspensión perfecta de labores tras no llegar aun acuerdo entre directiva y jugadores.

Binacional ya habría llegado a un acuerdo con sus jugadores (vacaciones a todos), Cienciano y Sport Boys negocian con su plantel, ambos deben los meses de marzo. Ayacucho, Universitario, Cesar Vallejo, negocian con sus futbolistas. Mientras tanto, Cantolao planteó la reducción de hasta el 50% de salario al plantel.

Pero eso no es todo, sino que hay cuatro clubes, que más allá de no tener ingresos por taquilla, tampoco tienen televisiva. Se trata de Atlético Grau, Carlos Stein, Llacuabamba y Alianza Universidad, que a inicios de años venían negociando, pero no firmaron ningún contrato.

Ante estos problemas que afrontan los clubes, la Federación ha puesto su granito de arena para ayudar a aplacar la crisis generada por el covid-19, pero esto recién será cuando se reanude el torneo - se estima que en julio – la FPF se hará cargo de los gastos de organización de cada partido. Por ejemplo, uno de los puntos es el pago al 100% del arbitraje que por partido asciende a 18 mil soles que normalmente hacían los clubes.