Alianza Lima remodelará Matute para albergar 60 mil hinchas | VIDEO

Alianza Lima | Está confirmado que una constelación de estrellas originarias de la casa (Jefferson Farfán, Paolo Guerrero) volverán en los próximos años para ganar títulos y cuando ello suceda todas las condiciones en infraestructura del estadio de Matute tienen que estar dadas.

Uno de los proyectos que prepara Alianza Lima en el mediano y largo plazo es la modernización del estadio. Y es que, cuando uno recibe a invitados de lujo y desea que la fiesta trascienda con el tiempo, la casa tiene que estar acorde a las circunstancias.

Y como los sueños están para hacerlos realidad, guiados por el corazón aliancista y una visión ambiciosa desde la perspectiva financiera, las autoridades del club tienen proyectado que Matute se transforme en un escenario enorme, con mayor amplitud de sus tribunas, palcos de lujo, techo panorámico y todas las comodidades que presentan los estadios de los clubes más poderosos del mundo. El espejo sería el Estadio Arena do Gremio de Brasil con capacidad para 60 mil personas.

Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club, en charla exclusiva con LÍBERO, confirmó el proyecto y fue enfático al indicar que será la gerencia o el directorio, el encargado de ofrecer detalles al respecto en el debido momento.

“Hoy Alianza Lima con su gerencia y directorio está pensando en grande. Son proyectos a mediano y largo plazo que conozco porque me los han mostrado y que, lógicamente, veo con ojos muy positivos”, señaló. Se estima que luego del Mundial de Qatar 2022 este sueño se haga realidad con una inauguración para la historia.