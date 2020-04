Cantuarias mostró su preocupación por falta de estrategia para vuelta de Liga 1

Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal y en su calidad de miembro de la Comisión de Gobernabilidad de la FIFA, expuso su visión para la futura vuelta del fútbol peruano: un diálogo sostenido entre todos los actores del balompié nacional para tener una mayor planificación cuando se pueda volver a la actividad deportiva en los próximos meses.

"Esta es una crisis global, donde el fútbol no es ajena a ella y donde se tiene que priorizar la salud de todas las personas. Esto no implica que no se deba preparar el escenario post-cuarentena. Si bien aún no hay una estrategia de qué pasará con el fútbol peruano y eso preocupa ya que los clubes necesitan saber a dónde van. Eso también es por parte de un respeto hacia los actores del fútbol peruano", explicó Cantuarias en una entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, el dirigente peruano exigió un mayor liderazgo a la FPF para que exista una mentalidad en conjunto y así tener una propuesta para salir adelante durante estos momentos de crisis.

"Es importante que se haga, ya que el fútbol peruano a diferencia de otras ligas de Sudamérica no tiene como ingreso principal las taquillas. Si el campeonato se reinicia sin público, no habría problema ya que los clubes tienen el ingreso principal de los derechos de televisión", afirmó Felipe Cantuarias.

Ahora bien, el expresidente de Sporting Cristal no se quedó corto respecto a sus dichos sobre la FPF y aseguró que debería sincerar las cuentas. "Se requiere un aporte mayor a los clubes. La FPF debe aportar con algo más, se tienen los recursos para eso. La FPF debería publicar su presupuesto y que los clubes puedan conocerlo y tenerlo en cuenta", sentenció.

Propuestas de la FPF para el reinicio de la Liga 1

En una entrevista con LIBERO, Agustín Lozano aseguró que manejan hasta 10 escenarios posibles para la vuelta del fútbol peruano cuando así lo decida el Gobierno de Martín Vizcarra. En ese sentido, el presidente de la FPF no descartó la posibilidad que todos los partidos se jueguen en la capital en caso no se abran los aeropuertos ni los viajes interprovinciales.