¿Alianza o Cristal? Iván Santillán reveló conversación antes de llegar a Universitario

Siempre fue una pieza apetecible para distintos clubes del fútbol peruano, pero Iván Santillán solo tenía ojos para un club: Universitario de Deportes. El lateral izquierdo hizo un repaso de su carrera deportiva y reconoció las distintas ofertas que le llegaron antes de cumplir su sueño de vestir la camiseta crema.

En ese sentido, Santillán reconoció que un rival tradicional de Universitario lo quiso antes de firmar por el club estudiantil. "Hubo otras ofertas y me quisieron equipos de Perú, cuando era jugador libre me buscaron. No hubo un llamado de Alianza. Se dio una conversación con Cristal, pero no se llegó más a fondo", explicó en una entrevista con Gol Perú.

Eso sí, el lateral izquierdo descartó "totalmente" un posible desembarco a Alianza Lima en un futuro cercano. "Soy hincha de Universitario", aseguró.

Siguiendo con el eterno rival, Iván Santillán destacó aquel triunfo en el Monumental. "El clásico era un partido clave porque si perdíamos nos podíamos quedar lejos del campeonato. Pero ganamos y nos prendimos en la parte de arriba de la tabla", precisó.

Ahora bien, el futbolista de 28 años reconoció lo mucho que le costó cumplir su sueño de llegar al club de sus amores. "Llegar a la 'U' es un paso importante en mi carrera porque esperaba de años atrás venir a Lima. Tenía contrato con Cusco FC y no se daban las oportunidades. No pensé mucho al aceptar la propuesta de Universitario", afirmó.

El deseo de ser campeón

Titular desde el ascenso de Real Garcilaso (hoy Cusco FC) a Primera División, Iván Santillán expresó su deseo de lograr un título nacional tras dos títulos que se le escaparon con el club cusqueño. "En Garcilaso se me escapó la oportunidad de campeonar. He sido dos veces subcampeón. En Universitario hay jugadores que ganaron una de esas finales. La final del 2013 fue más pareja que la final con Cristal", puntualizó.